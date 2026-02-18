Россиян предупредили о корректировках в работе московских аэропортов

Аномальный снегопад, который, согласно прогнозам синоптиков, надвигается на Москву, вызовет корректировки в работе аэропортов столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

«Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. С учетом опыта работы в январе приняты решения об ограничении взлетно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево», — заявили в ведомстве.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве 19 февраля ожидается резкое изменение погоды – город накроет настоящий снежный коллапс, будет установлен новый рекорд по объему выпавших осадков. По ее словам, это приведет к образованию снежных заносов на дорогах, метель сохранится и в дневные часы, будет дуть ветер от 12 до 17 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, заявил, что рекордные сугробы могут появиться в Москве в предстоящий четверг.

