Зеленский обсудит с Меркель гарантии ФРГ после запуска «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудят гарантии со стороны Берлина после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Зеленский во время визита Меркель в Киев 22 августа будет говорить о том, как Германия будет конкретно гарантировать обязательства, которые она дала, если Россия попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением после запуска «СП-2» [«Северного потока — 2»]», — отметил он.

21 июля США и Германия выпустили совместное заявление по российскому газопроводу. Стороны договорились, что в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязана применить в отношении России санкции.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.