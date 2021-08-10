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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Белоруссии после слов Лукашенко про Крым

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Reuters

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, чтобы выразить ему протест после ряда заявлений, сделанных президентом Александром Лукашенко, сообщается на сайте украинского дипведомства.

В частности, речь идет о высказанной президентом Белоруссии готовности признать российский суверенитет над Крымом.

«Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права», — указано в комментарии украинского МИД.

Также дипломатическое ведомство Украины запросило объяснение в связи с допуском на территорию Белоруссии прокуроров из самопровозглашенной ЛНР для допроса Романа Протасевича.

«В случае подтверждения, это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался», — сообщили в министерстве.

9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями СМИ, экспертного сообщества и общественных организаций. В ходе встречи он назвал самым сложным вопрос о своем преемнике, а также заверил, что «очень скоро» покинет президентский пост. Помимо этого, Лукашенко назвал условие, при котором Белоруссия признает Крым частью России.

Подробнее о том, как прошла пресс-конференция белорусского президента — в материале «Газеты.Ru».

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