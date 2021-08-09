Поклонская оценила условие Лукашенко для признания Крыма российским

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях признания Крыма частью России сказала, что полуостров признает Белоруссию. Об этом сообщает радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Поклонской, белорусский лидер не говорит конкретно о статусе Крыма, а больше уделяет внимание внутренним вопросам России. В частности, поставляют ли российские олигархи товары в регион или нет.

«У него другие задачи: развитие и национальные интересы Белоруссии, своей страны. Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам. Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признает Белоруссию. А что касается Белоруссии... на эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого», — рассказала Поклонская.

Она подчеркнула, что не может быть никаких условий признания Крыма, так как прошел референдум и жители сделали выбор.

Ранее Лукашенко заявил, что готов признать Крым частью России, но при одном условии — «когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукты». Он подчеркнул, что признанию Минском полуострова не помешает даже Будапештский меморандум.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.