Британия вводит новые санкции против Белоруссии

Великобритания вводит новые санкции против Белоруссии. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Отмечается, что эти санкции дополняют введенные Великобританией 21 июня совместно с США, Канадой и Европейским союзом ограничения в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги в Минске.

«Авиационные меры включают предотвращение пролетов и посадок самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко», — говорится в сообщении британского правительства.

23 мая Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии он обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена в понедельник, 9 августа, объявит об очередных рестрикциях на фоне «продолжающихся репрессий со стороны режима Александра Лукашенко»