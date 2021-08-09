Лукашенко рассказал, когда Белоруссия признает Крым частью России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, когда белорусская сторона признает Республику Крым и Севастополь частью России.

Белорусский лидер упомянул журналиста Владимира Соловьева, который, по словам Лукашенко, очень часто задает ему вопрос «когда Белоруссия признает Крым российским».

«Я ему отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию — за мной дело не заржавеет», — заявил Лукашенко.

Тем не менее, президент Белоруссии отметил, что его ограничивает, предположительно, Будапештский меморандум о ядерном разоружении, в котором был закреплен отказ Белоруссии от ядерного оружия, который де-факто был объявлен еще в 1993 году. Белорусский лидер считает, что из-за действий Украины у него «развязаны руки».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, может ли Белоруссия войти в состав России.