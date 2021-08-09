Памфилова рассказала, кто может участвовать в выборах дистанционно

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, почему проголосовать на выборах в Государственную думу в дистанционном формате за рубежом могут не все российские граждане. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, если россиянин имеет верифицированную запись на Едином портале государственных услуг и зарегистрирован в одном из тех семи регионов, где будет проходить дистанционное голосование, то он может проголосовать из любой точки мира.

Она отметила, что сложнее ситуация обстоит с гражданами России, которые долгое время живут за рубежом и имеют второе гражданство.

«По разным подсчетам наших соотечественников, проживающих в других странах много лет, но не утративших российского гражданства, может быть порядка 10 миллионов и более», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что применить в отношении таких граждан электронное голосование «практически невозможно, поскольку у них может не быть постоянного места жительства в России и они не зарегистрированы на Госуслугах».

Тем нее менее, они могут проголосовать, обратившись в консульство.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. В МИД РФ заявили, что отсутствие наблюдателей на выборах в Государственную думу в сентябре этого года не повлияет на качество мониторинга избирательного процесса.