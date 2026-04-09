В Муроме сообщили о более 100 случаях острой кишечной инфекции

В округе Муром выявили 106 случаев острой кишечной инфекции. Были госпитализированы 50 человек, 25 из них — дети, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.

По ее информации, пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести заболевания. Все они получают необходимое лечение.

В пресс-службе также заявили, что на территории Мурома развернуто 55 коек инфекционного профиля, 32 из которых – для детей. Лекарственные препараты в городских больницах есть в достаточном объеме. Минздрав региона держит ситуацию на контроле. Причины массового отравления пока не установлены.

Роспотребнадзор уже начал эпидрасследование в связи с обращениями в больницы граждан с признаками острой кишечной инфекции в округе Муром.

8 апреля стало известно, что в сети частных детских садов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло массовое отравление воспитанников и сотрудников.

Как рассказала исполнительный директор сети Татьяна Ладыженская, в каждом из 17 садиков выявлено по два-три случая заражения инфекционными заболеваниями. Общее число заболевших может достигать 50 человек. У воспитанников и сотрудников диагностировали сальмонеллез, энтеровирус и гастроэнтерит, уточнила Ладыженская.

Ранее сообщалось о массовом отравлении артистов на гастролях в Москве.