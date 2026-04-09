«Сделали уверенный шаг»: Сафонов о победе над «Ливерпулем» в матче ЛЧ

Сафонов высказался о победе «ПСЖ» над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале заявил, что французская команда сделала уверенный шаг после победы над «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Одержали победу в первом матче четвертьфинала. Сделали один уверенный шаг, готовимся к ответной встрече», — написал Сафонов.

8 апреля «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе победителей отличились Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия. Сафонов появился в стартовом составе команды и сохранил свои ворота «сухими». Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 14 апреля.

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

