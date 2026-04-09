Российские военные улучшили позиции в зоне СВО

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли почти 200 военных и РСЗО «Град»
Станислав Красильников/РИА Новости

Группировки российских войск «Север», «Запад», «Южная» и «Центр» за сутки улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило министерство обороны России.

По его данным, группировка «Восток» вклинилась вглубь украинской обороны.

Силы группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области.

В Харьковской области было нанесено поражение подразделениям четырех украинских бригад в населенных пунктах Покаляное, Рубежное, Зыбино, Липцы, Ветеринарное, Волчанские Хутора и Терновое.

В ведомстве отметили, что за сутки ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, бронетехнику, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», а также две станции радиоэлектронной борьбы.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ за сутки взяли под контроль наибольшую с середины марта по площади территорию на Славянско-Краматорском направлении. По информации журналистов, российским войскам удалось выбить ВСУ с территории площадью около 18 квадратных километров. Речь идет о землях между Никифоровкой и Калениками, к востоку от Рай-Александровки — важного узла обороны украинских формирований.

Ранее военный аналитик назвал сроки полного освобождения ДНР.

 
