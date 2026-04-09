«Хорошо следы прячут»: альпинист объяснил, почему Усольцевых могут никогда не найти

Альпинист заявил, что шансы найти Усольцевых низкие
Семью Усольцевых могут не найти, так как от них могли избавиться браконьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на альпиниста Юрия Раилко, который принимал участие в поисках.

Говоря о том, получится ли обнаружить их, спортсмен заявил, что, если это несчастный случай, шанс еще есть. Если же речь о криминале, то, шансов нет. Он не исключает, что семья могла встретиться с браконьерами, которые не отпустили их.

«Браконьеры хорошо следы прячут, там даже следов не остается», – рассказал он.

Раилко также напомнил, что несмотря на то, что поиски были масштабными, Усольцевых все еще не обнаружили.

Волонтеры и спасатели организовали поиски после того, как семья ушла в поход в сентябре прошлого года. Во время поисков была обнаружена машина Усольцевых. Видевшие их туристы рассказывали, что супруги и их дочь были в легкой одежде.

Изначально у следователей было три предположения: несчастный случай, криминал и побег. Вскоре последнюю версию опровергли.

Ранее отшельник заявил, что семья Усольцевых могла выжить в тайге.

 
