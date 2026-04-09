Зеленский пообещал разблокировать «кислород» для украинской армии

Киев «точно разблокирует» кредит от ЕС в размере €90 млрд. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинский Telegram-канал «Новости.Live».

«Мы точно разблокируем 90 миллиардов помощи — это наша жизнь, это «кислород» для армии», — сказал Зеленский, рассуждая о транше, который не может получить Украина из-за вето Венгрии.

Он дал понять, что кредит, скорее всего, будет разбит на несколько частей. По словам украинского лидера, первую часть в размере 45 млрд гривен Киев планирует получить в этом году. Зеленский отметил, что значительная часть этих средств пойдет на внутреннее производство, в том числе оборонное.

В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется согласие всех 27 государств — членов Евросоюза, решение Будапешта фактически приостановило предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение кредита до тех пор, пока Украина, по его утверждению, препятствует транзиту нефти через «Дружбу».

Ранее Зеленский заявил, что даст адрес Орбана ВСУ, если он будет блокировать кредит ЕС.