В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало странное прилагательное

Борис Приходько/РИА Новости

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала очередное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Станция начала вещание в 15:23 по московскому времени. Сообщение включало набор букв и цифр, в том числе прилагательное «подливочный», которое ранее не встречалось в других передачах УВБ-76.

«НЖТИ 32366 ПОДЛИВОЧНЫЙ 4712 0694», — прозвучало в эфире.

5 апреля радиостанция передала передали новое слово — «тележка». В комментариях к посту обратили внимание, что обычно УВБ-76 не выходит в эфир в воскресенье. Некоторые предположили, что это может быть своеобразным знаком того, что что-то случится с мессенджером Telegram — были как негативные, так и положительные прогнозы. Другие комментаторы подумали, что это может быть сигналом основателю мессенджера Павлу Дурову.

УВБ-76 вещает с конца 1970-х годов. Радиостанция известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

Ранее сообщения «Радиостанции Судного дня» вызвали опасения на Западе.

 
