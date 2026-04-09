В Архангельске арестовали подозреваемого в нападении на индийских студентов

Суд в Архангельске арестовал подозреваемого в покушении на студентов из Индии

Архангельский Октябрьский районный суд вынес решение об аресте Дмитрия Волкова, подозреваемого в покушении на убийство двух студентов из Индии. Волков будет находиться под стражей до 4 июня текущего года, говорится на официальной странице суда в социальной сети «ВКонтакте».

«Принимая во внимание обстоятельства, изложенные в ходатайстве следствия, требования закона, суд избрал Волкову меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток — до 4 июня 2026 года», — указано в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 7 апреля 2026 года в архангельском кафе «Кулинария» на улице Гагарина, где проводили свой досуг студенты Северного государственного медицинского университета, приехавшие из Индии. Следствие утверждает, что 32-летний Дмитрий Волков, проживающий в соседнем доме и официально не трудоустроенный, был недоволен шумом, доносившимся из кафе. Он взял нож и направился в «Кулинарию», чтобы выразить свое недовольство.

Согласно материалам дела, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений предпринял умышленное покушение на убийство, нанеся одному из студентов удар ножом в грудь, а другому — два удара в грудь и живот. Нанесенные повреждения квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью. После совершения преступления Волков скрылся с места происшествия.

Оба студента были госпитализированы. Они находятся в реанимационном отделении.

