Путин наградил почетной грамотой переводчика, работавшего на саммите на Аляске
Gavriil Grigorov/Pool/Reuters

Российский лидер Владимир Путин наградил почетной грамотой президента РФ старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексея Садыкова. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

Как говорится в тексте документа, Садыкова наградили за заслуги в реализации российского внешнеполитического курса.

Советник принимал участие в российско-американском саммите, который прошел в Анкоридже в прошлом году, в качестве переводчика президента России.

В августе Садыков рассказал, что разница во времени в 11 часов стала большим испытанием на переговорах Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

Переводчик в течение длительного времени был «на ногах». Несмотря на это, по словам журналиста информационной службы «Вести» Павла Зарубина, ему удалось достойно выполнить работу по обеспечению точности передачи переговоров между лидерами РФ и США.

Ранее Путин наградил Никаса Сафронова.

 
