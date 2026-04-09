Путин наградил почетной грамотой переводчика

Российский лидер Владимир Путин наградил почетной грамотой президента РФ старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексея Садыкова. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

Как говорится в тексте документа, Садыкова наградили за заслуги в реализации российского внешнеполитического курса.

Советник принимал участие в российско-американском саммите, который прошел в Анкоридже в прошлом году, в качестве переводчика президента России.

В августе Садыков рассказал, что разница во времени в 11 часов стала большим испытанием на переговорах Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

Переводчик в течение длительного времени был «на ногах». Несмотря на это, по словам журналиста информационной службы «Вести» Павла Зарубина, ему удалось достойно выполнить работу по обеспечению точности передачи переговоров между лидерами РФ и США.

