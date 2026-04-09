Вдова звезды «Полицейского с Рублевки» раскрыла, как справляется с кончиной мужа

Вдова актера Романа Попова Юлия раскрыла, как справляется с кончиной мужа. Первое после утраты интервью она дала изданию Voice.

По словам женщины, прежде всего ей помогла личная психотерапия.

«Мне помогла одна простая мысль: вокруг чего будет строиться моя жизнь теперь? Я старалась найти те сферы жизни, которые у меня пылились, но были важны», — делится она.

Теперь женщина выстраивает жизнь вокруг этих интересов: детей, профессии психолога, бытовых задач. Юлия добавила, что трое детей пары, которым 15, 13 и 7 лет, находят опору после потери в ней.

«Для детей самое важное в проживании любого сложного события в жизни — наличие опорного взрослого, который может быть рядом с ними в более менее адекватном виде», — сказала она.

28 октября 2025 года 40-летнего Романа Попова не стало после нескольких лет борьбы с раком. Известность ему принесла роль следователя Мухича из сериала «Полицейский с Рублевки».

Ранее вдова Оззи Осборна выставила на продажу их поместье в Лос-Анджелесе.