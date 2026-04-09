Уроженца Крыма приговорили к 17 годам за передачу Киеву секретных данных

Суд дал 17 лет колонии уроженцу Крыма за передачу Киеву секретных аудиоданных
РИА Новости

Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным в передаче украинской разведке секретных аудиофайлов, содержащих информацию о работе российских спецслужб.

«Установлено, что подсудимый оказывал помощь представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Используя специальное оборудование, он собирал и передавал представителю разведки Украины аудиозаписи радиообмена сотрудников спецслужб», — говорится в сообщении.

Помимо этого, установлено, что он также передавал украинской стороне записи радиообмена сотрудников охраны стратегически важного предприятия, расположенного на территории Краснодарского края.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год после освобождения.

Ранее жительницу Московской области осудили на 18 лет за госизмену.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!