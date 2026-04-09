Стало известно, когда могут состояться прямые переговоры между США и Ираном

Переговоры представителей США и Ирана могут состоятся 11 апреля в Пакистане. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

До этого СМИ отмечали, что ирано-американские переговоры состоятся в пятницу. По данным телеканала, встреча делегаций США и Ирана пройдет в субботу.

В Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана. Речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана, а также об отказе Исламской Республике в праве обогащать уран.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.