Почти полсотни детсадов в Петербурге и Ленобласти закрыты из-за сальмонеллеза

Роспотребнадзор закрыл 47 петербургских детсадов «Эрудит» из-за отравления
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за вспышки сальмонеллеза временно зарыты 47 детских дошкольных учреждений сети «Эрудит», сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора на своем официальном сайте.

В ведомстве пояснили, что такое решение принято для купирования очага инфекции, зафиксированного одновременно среди воспитанников и сотрудников этих организаций. У заболевших диагностированы сальмонеллез и энтеровирус. Пострадали в общей сложности около 50 человек.

Причиной массового заражения стали грубейшие нарушения санитарного законодательства, выявленные в ходе проверки организатора питания — компании «Альфа Групп». На предприятиях не хватало производственного оборудования, нарушалась технология приготовления блюд, а готовая продукция доставлялась без соблюдения температурного режима и маркировки с датой изготовления. Персонал допускался к работе без медицинских осмотров и гигиенического обучения, а в цехах не были созданы условия для соблюдения личной гигиены. Более того, инспекторы нашли продукты с признаками порчи и истекшим сроком годности.

Деятельность трех производственных площадок «Альфа Групп» временно запрещена, а решением суда от 3 апреля работа основного цеха во Всеволожске приостановлена на 30 суток. Лабораторные исследования также выявили нарушения у поставщика продуктов — компании «ЛИДЕР ГРУПП», где персонал также работал без медосмотров, а дезинфицирующие средства отсутствовали. В пробе мяса цыплят-бройлеров от пензенской «Василевской птицефабрики» обнаружена сальмонелла, более полутонны зараженной продукции уже изъято из оборота.

