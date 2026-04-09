Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Шпионившая для ВСУ жительница Херсонской области получила минимальное наказание

Жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Херсонский областной суд вынес приговор 55-летней местной жительнице Наталье Поветкиной по статье о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Установлено, что в начале мая 2023 года Поветкина, находясь на территории Скадовского округа Херсонской области, по заданию украинских спецслужб собирала данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил (ВС) России. Полученные сведения она направляла через мессенджер куратору. Эта информация могла быть использована противником для огневого поражения мест дислокации российских военных и иных лиц.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Статья о госизмене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Таким образом жительница Херсонской области получила минимальное наказание.

До этого Самарский областной суд приговорил подростка из Сызрани к шести годам лишения свободы за госизмену. Следствие установило, что молодой человек выполнял незаконные действия с 14 по 21 сентября 2024 года. За передачу данных ему прислали денежное вознаграждение.

Ранее было названо количество осужденных в России за госизмену и шпионаж.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!