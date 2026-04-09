Шпионившая для ВСУ жительница Херсонской области получила минимальное наказание

Херсонский областной суд вынес приговор 55-летней местной жительнице Наталье Поветкиной по статье о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Установлено, что в начале мая 2023 года Поветкина, находясь на территории Скадовского округа Херсонской области, по заданию украинских спецслужб собирала данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил (ВС) России. Полученные сведения она направляла через мессенджер куратору. Эта информация могла быть использована противником для огневого поражения мест дислокации российских военных и иных лиц.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Статья о госизмене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Таким образом жительница Херсонской области получила минимальное наказание.

До этого Самарский областной суд приговорил подростка из Сызрани к шести годам лишения свободы за госизмену. Следствие установило, что молодой человек выполнял незаконные действия с 14 по 21 сентября 2024 года. За передачу данных ему прислали денежное вознаграждение.

Ранее было названо количество осужденных в России за госизмену и шпионаж.