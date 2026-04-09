Ани Лорак о лучших подарках от мужа: «Наша любовь»

Певица Ани Лорак призналась, что муж часто дарит ей романтические путешествия

Певица Ани Лорак рассказала о лучших подарках мужа Исаака Виджраку. Артистку цитирует издание «7 дней».

По словам Лорак, муж часто в качестве сюрприза организует совместные романтические поездки — как на недавнюю годовщину, когда он отвез жену в Дубай.

«Наша любовь — это самый главный подарок! И еще муж мне часто дарит романтические путешествия», — сказала она на церемонии вручении премии «Жара».

Ани Лорак вышла замуж за Исаака Виджраку в 2025 году. Предложение руки и сердца певица получила в день рождения. Возлюбленный позвал ее на романтический ужин в ресторан, где подарил кольцо. Бракосочетание пары прошло на Мальдивах в интимной обстановке.

Также Лорак рассказала, что муж следит за ее питанием

Ранее певица поддержала идею запретить артистам использовать фонограмму.