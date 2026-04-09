Десятилетняя девочка родила от изнасиловавшего ее отчима

Десятилетняя девочка родила от изнасиловавшего ее отчима
В бразильском штате Амазонас полиция арестовала 29-летнего мужчину за изнасилование 10-летней падчерицы, родившей ребенка от отчима. Вместе с ним была задержана и его 30-летняя жена, пишет Daily Mail.

Пара, имена которых не разглашаются, скрылась из города Итакоатиара, где проживала ранее, пытаясь утаить беременность старшей дочери. Однако факт насилия вскрылся, когда 10-летняя девочка начала рожать. Ее доставили в больницу, где медики незамедлительно сообщили о случившемся в полицию — из-за критически юного возраста пациентки.

Мать дала противоречивые показания, пытаясь обелить отчима. Следователи установили, что женщина знала о систематических изнасилованиях младшей восьмилетней и старшей дочери, но скрывала это от властей. Она была лишена родительских прав и арестована прямо в больница, отчима позже задержали в центре города.

Специализированные слушания с участием девочек подтвердили, что насилие совершал именно отчим. Сейчас дети переданы под опеку своей тети. Оба подозреваемых остаются под стражей до завершения судебного разбирательства.

Ранее 71-летний владелец магазина заманил к себе шоколадкой 7-летнюю девочку и изнасиловал.

 
