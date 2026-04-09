Беспилотник ВСУ ударил по похоронной процессии на юге Донецка

ВСУ атаковали дроном похоронную процессию в Донецке
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал похоронную процессию на кладбище на юге Донецка. Происшествие случилось во время отпевания, сообщила ТАСС сотрудница кладбища Елена.

По ее словам, во время прощания с усопшим на кладбище находилось много людей, но украинских военных это не остановило.

«Видели, что идет служба, батюшка поет, кадило. Конечно, было видно, что это отпевание», — отметила она.

В пресс-службе Минздрава ДНР агентству сообщили, что в результате удара беспилотника ВСУ на кладбище пострадали два человека. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести в больницы.

10 февраля глава села Скельки Денис Навалихин рассказал, что ВСУ ударили десятью артснарядами по похоронной процессии в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, корректируя огонь с дронов. В результате обстрела, пострадали шесть человек, погиб священник Сергий Кляхин, отпевавший умершего во дворе дома.

Ранее в подполье заявили, что украинские военные прикрываются гражданскими в Сумах.

 
