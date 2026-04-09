Авиарегулятор ЕС продлил запрет на полеты над Ближним Востоком

Авиарегулятор ЕС продлил до 24 апреля ограничение на полеты над Ближним Востоком

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило действие рекомендации для авиакомпаний не выполнять рейсы над зоной конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Срок действия рекомендаций продлен до 24 апреля. Режим повышенной опасности распространяется на воздушное пространство Ирана, Ирака, Израиля, Ливана, Иордании, Кувейта, Бахрейна, Омана, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.

