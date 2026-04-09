Тренера «Динамо» оштрафовали за нецензурную брань на интервью

Тренера «Динамо» Евсеева оштрафовали на 100 тысяч рублей за брань на интервью

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Тренера наказали штрафом в размере 100 тысяч рублей за неспортивное поведение.

Во флеш‑интервью после матча 23‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» (2:2) специалист за 37 секунд 12 раз выругался матом, обсуждая использование VAR в моменте с первым голом соперника.

50-летний тренер возглавляет «Динамо» с декабря 2025 года. Ранее по ходу карьеры Евсеев работал в «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Шиннике», «Факеле», «Ленинградце» и других российских клубах.

Махачкалинское «Динамо» после 23 туров чемпионата России заработало 22 очка и занимает 12‑е место в турнирной таблице. В следующем матче команда под руководством Евсеева 12 апреля сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

