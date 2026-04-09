Тренера «Динамо» оштрафовали за нецензурную брань на интервью

Тренера «Динамо» Евсеева оштрафовали на 100 тысяч рублей за брань на интервью
Виталий Невар/РИА Новости

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Тренера наказали штрафом в размере 100 тысяч рублей за неспортивное поведение.

Во флеш‑интервью после матча 23‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» (2:2) специалист за 37 секунд 12 раз выругался матом, обсуждая использование VAR в моменте с первым голом соперника.

50-летний тренер возглавляет «Динамо» с декабря 2025 года. Ранее по ходу карьеры Евсеев работал в «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Шиннике», «Факеле», «Ленинградце» и других российских клубах.

Махачкалинское «Динамо» после 23 туров чемпионата России заработало 22 очка и занимает 12‑е место в турнирной таблице. В следующем матче команда под руководством Евсеева 12 апреля сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

