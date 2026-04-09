Депутат Соболев связал с планами Европы слова Сырского о противостоянии с РФ

Главком ВСУ Александр Сырский, заявляя о «решающем» противостоянии Украины с Россией, выполняет сценарий Европы по войне до последнего украинца. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Воевать до последнего украинца Киев заставляет Европа <...> И Зеленский, лидер этой фашистской хунты, и Сырский, и другие члены руководства фашистского режима на Украине работают по заданному сценарию. Если они не будут работать, их просто не будет финансировать, [Европа] и все на этом закончится», — подчеркнул он.

Сырский заявил в своем Telegram-канале, что противостояние с Россией перешло в решающую фазу.

По его словам, Москва увеличила численность войск беспилотных систем.

«Мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии», — отметил Сырский.

