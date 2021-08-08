На Украине заявили, что страна живет в экологический долг

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что Украина в воскресенье, 8 августа, исчерпала годовой запас природных ресурсов, которые окружающая среда может восстановить в течение года. Об этом сообщает издание «Новое время».

«Сегодня настал день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая среда может восстановить за год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», — сказал он.

Чтобы решить эту проблему, людям необходимо изменить подход к потреблению ресурсов, считает он.

Ранее полпред президента обвинил Украину в создании условий для ухудшения экологии Крыма. По его словам, Крым «вплотную столкнулся с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове».