В премьера Чехии бросили яйцо на встрече с избирателями

Политический противник премьер-министра Чехии Андрея Бабиша бросил в него яйцо во время агитационного мероприятия, сообщает издание Seznam Zpravy.

На предвыборной встрече Бабиша в деревне Пругоницы произошел конфликт с его оппонентами, который пришлось разрешить полиции. Протестующие сначала водили по площади машины с чешскими флагами и трубили, чтобы сорвать митинг Бабиша. Затем они выстроились в очередь среди сторонников премьера и начали их провоцировать.

По данным издания, у одного из участников был полиэтиленовый пакет с яйцами. Когда Бабиш подписывал сторонникам свои книги, мужчина из толпы бросил в него яйцо. Злоумышленник, пытавшийся скрыться, был пойман на месте полицией. Однако другие протестующие начали блокировать полицию и всячески мешали ей.

Премьер-министр переместился с открытой трибуны в близлежащую кондитерскую — там его ждала охрана, а на место происшествия прибыл спецназ.

«Два человека были арестованы по подозрению в совершении преступления», — отметил представитель полиции.

Отмечается, что полиция расследует еще один инцидент, который произошел перед мероприятием — сторонники студенческого движения «Миллион мгновений за демократию» разрисовали площадь крестами в память о жертвах пандемии коронавируса.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил о том, что в будущем хотел бы видеть своим преемником Андрея Бабиша.