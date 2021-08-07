Посол России в США: Запад ведет «целенаправленную кампанию» против российских вакцин

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что западные государства ведут «целенаправленную кампанию против» российских вакцин от коронавируса. Его слова приводятся на официальной странице посольства в Facebook.

«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — сказал он.

Антонов подчеркнул, что «там, где речь идет о здоровье и жизни людей, не должно быть места политике».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не хватает данных о безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для регистрации препарата в Европейском союзе.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» проходит процедуру регистрации в ЕМА с 4 марта 2021 года. Недавно посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что недопуск в ЕС привитых «Спутником V» россиян является неприемлемым.