На Украине рассказали о завершении подготовки визита Зеленского в США

Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенных Штатах выходит на финишную прямую. Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова в своем аккаунте в Facebook.

«В приоритете — подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа. <...> Выходим на финишную прямую подготовки визита номер один», — отметила она.

По словам Маркаровой, визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон прошел очень интенсивно. Состоялись встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном и конгрессменами.

Посол подчеркнула, что основными целями встречи являются углубление стратегического партнерства украинской и американской стороны, конкретные совместные инициативы по защите суверенитета и территориальной целостности, повышение безопасности на Украине и в регионе, увеличение украинской обороноспособности, а также ускорение трансформации страны в современную экономически сильное демократическое государство.

«Как сказал министр [Дмитрий Кулеба], теперь у нас будет три недели «тихой дипломатии», когда мы вместе с американским партнерами будем работать над реализацией конкретных планов по встрече лидеров Украины и США», — добавила она.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что «диалога на повышенных тонах» на встрече Байдена и Зеленского , который предсказывает председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, не будет.