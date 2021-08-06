Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме анекдотом о неработающем фонтане

Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме одесским анекдотом о неработающем фонтане, передает ТАСС.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет», — сказал глава Минобороны РФ.

По его словам, такая же ситуация складывается с Крымом, — руководители Украины приходят и уходят, «а Крым всегда был, есть и будет российским».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России, поскольку россияне якобы никогда не будут любить это место так, как украинцы. Позднее глава государства сказал, что Москва в будущем будет сожалеть о шагах, предпринятых в отношении полуострова.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что слова Зеленского о том, что Россия будет оплакивать свои решения по Крыму, являются циничными.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.