В США заявили, что рано говорить о допуске иностранцев с китайскими и российскими вакцинами

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в правительстве США считают преждевременным говорить о том, будут ли принимать в США иностранцев, вакцинированных китайскими или российскими препаратами, если прививки станут обязательными для въезда в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Мы просто еще не достигли той стадии, когда процесс завершен. Когда он завершится, мы предоставим всем более подробную информацию о том, чего им следует ожидать, что от них потребуется, что им необходимо», — ответила Псаки на вопрос журналистов по поводу возможности въезда иностранцев, привитых российскими или китайскими вакцинами, на территорию США.

Ранее Псаки сообщила, что Власти США считают «неправильным выбором» введение моратория на бустерные прививки от COVID-19.

Она добавила, что «люди могут делать и то, и другое», комментируя призыв генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что запрет на бустерные прививки позволит отправить вакцины в страны с низкими доходами.