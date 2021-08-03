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Эстонский консул пытался получить секретную информацию о планах России в Арктике

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Высланный из Российской Федерации эстонский консул Март Лятте ранее хотел получить через россиянина данные о планах России в Арктике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике», — уточнили в ведомстве.

При этом в ЦОС ФСБ добавили, что Март Лятте изначально знал, что документы, запрашиваемые им, являются закрытыми.

Федеральная служба безопасности на фоне решения Министерства иностранных дел России выслать работника посольства Эстонии опубликовала видео задержания. Кадры с участием консула Лятте при попытке заполучить секретные данные сняты 6 июля.

Ранее премьер Эстонии пообещала зеркальный ответ на высылку консула из России.

Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».

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