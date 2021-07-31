Нарышкин назвал предателями россиян, предлагающих США ввести санкции против РФ

Граждане России, предлагающие Соединенным Штатам ввести санкции своей страны, являются предателями. Такую позицию высказал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Это предательство своей страны, народа. Надо всё называть своими именами <…> В семье не без уродов. Но при этом таких меньшинство», — подчеркнул руководитель СВР.

По его словам, внешняя разведка «видит их» на территории США. При этом от их взгляда «что-то ускользает, но далеко не все».

В ходе беседы Нарышкин признался, что в конце 1980-х — начале 1990-х ему пришлось работать с человеком, который впоследствии оказался предателем. По его словам, это стало «ЧП в службе разведки», от которого не застрахована никакая служба, в том числе СВР.

Нарышкин также рассказал о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось порядка 40 лет назад. Он отметил, что это и большая ответственность и «большая фора» для службы внешней разведки, потому что российский лидер очень внимательно работает с их материалами.

Министерство национальной безопасности США ранее указало Россию в качестве одной из национальных угроз. Согласно позиции Вашингтона, Москва намерена выведать с помощью кибератак различную информацию экономического и политического характера.