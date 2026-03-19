Предпринимателя осудили за мошенничество с горелками для военных на СВО

Суд приговорил бизнесмена к 5 годам за мошенничество с горелками на СВО

Генеральный директор коммерческого предприятия получил пять лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере с поставками многотопливных горелок для российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

После начала СВО российские военные стали располагаться в полевых условиях, что потребовало обеспечить их многотопливными горелками. Предприниматель заключил договор на поставку горелок, но, получив от заказчика свыше 53,7 млн рублей в качестве авансовых платежей, лишь создавал видимость исполнения обязательств. В частности, он перечислил производителю только 30% стоимости партии, а остальные деньги присовил себе. Тем самым исполнение контракта было фактически сорвано.

