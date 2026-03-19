Предпринимателя осудили за мошенничество с горелками для военных на СВО

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Генеральный директор коммерческого предприятия получил пять лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере с поставками многотопливных горелок для российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

После начала СВО российские военные стали располагаться в полевых условиях, что потребовало обеспечить их многотопливными горелками. Предприниматель заключил договор на поставку горелок, но, получив от заказчика свыше 53,7 млн рублей в качестве авансовых платежей, лишь создавал видимость исполнения обязательств. В частности, он перечислил производителю только 30% стоимости партии, а остальные деньги присовил себе. Тем самым исполнение контракта было фактически сорвано.

10 ноября сообщалось, что суд не отпустил на СВО фигуранта дела о бронежилетах для министерства обороны России. Бизнесмен Андрей Есипов продал армии партию бракованных бронежилетов на 2,4 млрд рублей.

Ранее отсудившего у IKEA 25 млрд рублей бизнесмена обвинили во взятке за путевку на СВО.

 
