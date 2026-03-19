«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после почти недельного молчания

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», впервые с 12 марта вышла в эфир и передала слово «волошип». Сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

«НЖТИ 42144 ВОЛОШИП 5101 8306», — говорится в посте, появившемся накануне в 18:43.

Обычно УВБ-76 транслирует жужжащий дежурный сигнал, иногда прерывающийся на зашифрованные послания. Из-за этого характерного звука ее называют «Жужжалкой».

До этого стало известно, что с начала 2026 года радиостанция УВБ-76 стала вещать активнее, чем в прошлом году. В период с 1 января по 15 марта в эфир было передано 106 сообщений, хотя за полных три месяца 2025 года таких сообщений было 99.

Кроме того, радио стало чаще повторяться. Например, несколько раз в эфире звучали слова «панкозвук», «голубей», «кобочелн», «залпофирн», «блицосидр», «блуд», «прыщавый», «коварный» и «жиротряс». Первое в 2026 году сообщение радио передало уже через 21 минуту после наступления Нового года.

