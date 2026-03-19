Пожар в бизнес-центре на юго-востоке Москвы потушен

Пожар в бизнес-центре «Турас» на юго-востоке столицы полностью потушили. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Около полудня 18 марта в бизнес-центре, расположенном в 1-м Грайвороновском проезде, загорелся склад на первом этаже. Огонь перекинулся на верхние этажи. Сначала пламя охватило 1,5 тыс. «квадратов», но потом площадь возгорания выросла до 2 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. Тушение огня осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой здания. В борьбе с возгоранием задействовали 130 человек и 37 единиц техники.

Туда запросили дополнительные спасательные силы и направили два пожарных поезда. Как выяснил Telegram-канал 112, в результате происшествия пострадали два человека. Один был госпитализирован в состоянии средней тяжести, другому медпомощь оказали на месте.

