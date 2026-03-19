Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке

КСИР: американские базы в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне поражены ракетами и дронами
Vahid Salemi/AP

Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские военные базы в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне. Об этом, ссылаясь на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV.

КСИР утверждает, что его военно-морские силы успешно нанесли удары по важным объектам на базах «Минхад» и «Аль-Дафра» в ОАЭ, вертолетной базе «Аль-Адаири» в Кувейте, базе «Мина Салман» в Бахрейне. В частности, на базе «Минхад» ракеты и дроны поразили командные центры, топливные резервуары и ангары для оборудования, на базе «Аль-Дафра» — топливные резервуары и радары раннего предупреждения, на базе «Аль-Адаири» - радары раннего предупреждения и центральная стояночная площадка для авиации, на базе «Мина Салман» — расположенный там штаб Пятого флота США.

19 марта сообщалось, что иранские ракеты ударили по нефтеперерабатывающему заводу Саудовской Аравии в городе Янбу на берегу Красного моря.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. Иран ответил ракетами и беспилотниками, которые атаковали Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок объяснил, почему США могут увязнуть в войне с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
