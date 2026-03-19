Против экс-главы антитеррористического центра США начали расследование

Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении Джо Кента, который ранее ушел в отставку с должности руководителя Центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с военной операцией против Ирана. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что расследование ведется в связи с утечкой информации. Оно сосредоточено на утверждениях о том, что Кент ненадлежащим образом делился секретными сведениями.

По словам одного из источников издания, расследование проводится уже не первый месяц.

18 марта Кент уволился со своего поста из-за несогласия с нападением Соединенных Штатов и Израиля на Иран. В прошении о своей отставке он заявил, что Иран не представлял непосредственной угрозы для США, а война на Ближнем Востоке началась «из-за давления со стороны Израиля и его влиятельного американского лобби». В ответ на это Дональд Трамп заявил, что его администрации не нужны такие «неумные и недальновидные люди». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

