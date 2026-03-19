Против экс-главы антитеррористического центра США начали расследование

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

ФБР начало расследование в отношении экс-главы антитеррористического центра США
Elizabeth Frantz/Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование в отношении Джо Кента, который ранее ушел в отставку с должности руководителя Центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с военной операцией против Ирана. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что расследование ведется в связи с утечкой информации. Оно сосредоточено на утверждениях о том, что Кент ненадлежащим образом делился секретными сведениями.

По словам одного из источников издания, расследование проводится уже не первый месяц.

18 марта Кент уволился со своего поста из-за несогласия с нападением Соединенных Штатов и Израиля на Иран. В прошении о своей отставке он заявил, что Иран не представлял непосредственной угрозы для США, а война на Ближнем Востоке началась «из-за давления со стороны Израиля и его влиятельного американского лобби». В ответ на это Дональд Трамп заявил, что его администрации не нужны такие «неумные и недальновидные люди». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили об увольнении 10 сотрудников ФБР, расследовавших дело Трампа.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!