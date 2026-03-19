СМИ: Пентагон хочет более $200 млрд на продолжение войны с Ираном

Пентагон добивается выделения более $200 млрд из бюджета на войну с Ираном и попросил Белый дом одобрить соответствующий запрос к конгрессу, пишет The Washington Post (WP).

По словам одного из источников газеты, такой запрос почти наверняка натолкнется на сопротивление законодателей, не поддерживающих конфликт с Исламской Республикой.

В статье отмечается, что указанная сумма намного превысит текущие расходы администрации США на военную операцию и пойдет на срочное наращивание производства критически важного оружия.

«Остается неясным, какую сумму Белый дом в конечном итоге попросит одобрить законодателей конгресса», — добавляет издание.

На этом фоне The The Wall Street Journal сообщила, что американский президент не хочет новых ударов по иранской энергетической инфраструктуре. Он поддержал удар по объектам нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и считает, что это является сигналом Тегерану на фоне ситуации с Ормузским проливом. По мнению президента США, Иран понял этот сигнал, поэтому глава государства выступает против новых атак по энергообъектам Исламской Республики.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. Иран в ответ атакует Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке ракетами и беспилотниками.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок объяснил, почему США могут увязнуть в войне с Ираном.