В России создали тест-систему для быстрого поиска «бактерии стройности» у человека

В БГМУ создали тест-систему для поиска «бактерии стройности» в кишечнике

Ученые Лаборатории микробиома человека Башкирского государственного медицинского университета создали отечественную тест-систему, которая позволяет быстро, точно и дешево определять количество бактерии Akkermansia muciniphila в организме человека. Эта микрокультура, неофициально именуемая «бактерией стройности», является ключевым маркером здоровья метаболизма человека, об этом «Газете.Ru» рассказали в БГМУ.

Akkermansia muciniphila обитает в кишечнике здорового человека и составляет от 1 до 4% от всей микробиоты. Дефицит этой бактерии напрямую связан с развитием ожирения, сахарного диабета второго типа и воспалительных заболеваний кишечника, а избыток может привести к развитию онкологических заболеваний, как это показано в опытах на мышах.

До недавнего времени точное количественное определение данного вида бактерии в клинических образцах для ученых представляло сложную задачу. Раньше Akkermansia, как строгий анаэроб, была крайне сложна для идентификации. Единственным достоверным способом считалось полногеномное секвенирование, что являлось длительным и дорогостоящим процессом. Для рутинной диагностики это нецелесообразно.

Если ранее исследования позволяли подобрать праймеры только к роду бактерий, то башкирские ученые разработали нуклеотидные праймеры и зонды для вида Akkermansia muciniphila.

Новая тест-система на основе полимеразной цепной реакции работает по принципу, схожему с тестами на коронавирус, но нацелена на выявление конкретной бактерии. Это позволяет проводить как качественный, так и количественный анализ.

Тест-система БГМУ Минздрава России значительно дешевле секвенирования, что делает мониторинг состояния микробиоты доступным для клиник и научных центров.

«Мы не просто нашли бактерию, мы нашли применение этому знанию. Тест-система поможет врачам управлять микробиомом для профилактики целого спектра социально значимых заболеваний», – заключил ректор БГМУ Минздрава России академик РАН, профессор Валентин Павлов.

