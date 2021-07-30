Лукашенко раскритиковал предложенные поправки в конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал представленный ему проект поправок в конституцию страны и вернул документ на доработку. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

«Я сегодня вернул все это писание вам (разработчикам – ред.). Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной — я обещал это — мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение — пусть люди ознакомятся», — сказал белорусский лидер, пообещав, что не позже февраля 2022 года в республике будет проведен референдум по конституции.

Также глава государства добавил, что чиновники, которые участвовали в разработке поправок, «выкатили» ему замечаний к проекту «аж на 170 листов».

Ранее в Минске подготовили проект новой Конституции. В основном законе страны предлагается прописать статус Всебелорусского народного собрания, закрепить брак как союз мужчины и женщины, изменить полномочия президента и требования к кандидатам на эту должность. В конституционной комиссии Белоруссии «Газете.Ru» рассказали, чего не хватает в документе.