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Украинский генерал пообещал «отправить Россию в нокаут»

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Украина должна готовиться «победить Россию» после того, как та ослабнет. Об этом в интервью телеканалу ATR заявил бывший заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.

По его мнению, подходящий для этого момент может наступить в течение ближайших десяти-пятнадцати лет. Для этого, как считает Кривонос, Киев должен демонстрировать приверженность возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять свои вооруженные силы.

«Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, а мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», — заявил Кривонос.

Ранее депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной возможен в случае провокации Киева в Донбассе с последующей военной операцией.

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