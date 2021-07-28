Байден подтвердил встречу с Тихановской

Президент США Джо Байден подтвердил информацию о состоявшейся 28 июля встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом он написал в Twitter.

«Для меня было честью встретиться с Светланой Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», — пишет глава Соединенных Штатов.

Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден провел встречу с Светланой Тихановской.

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения новых экономических санкций в отношении Белоруссии.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии прибыла в Вашингтон 18 июля и уже встретилась с представителями белорусской диаспоры. В Telegram-канале политика сообщалось, что она посетит Вашингтон, Нью-Йорк, а также Калифорнию. В ходе своей поездки Тихановская проводит встречи с представителями американского политического истеблишмента.

Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря Викторией Нуланд она попросила «дать сигнал России».