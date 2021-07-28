Стало известно, когда Россия и США проведут следующие переговоры по ядерным вооружениям

Представители России и США в ходе переговоров в Женеве договорились о проведении второго раунда переговоров по стратегической стабильности в конце сентября, следует из опубликованного заявления Госдепа.

«Обе делегации согласились встретиться вновь на пленарном заседании в конце сентября, а на промежуточном этапе — провести неформальные консультации с целью определить темы для рабочих групп экспертов на втором пленарном заседании», — указано в документе.

В среду, 28 июля, в Женеве состоялся первый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую — замгоссекретаря США Уэнди Шерман. На встрече с американской стороны также присутствовала замгоссекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.