Посол Антонов предложил США возобновить работу комиссии Берингова пролива

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что следует возобновить работу региональной комиссии Берингова пролива. Такое заявление дипломат сделал в рамках заседания российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), передает РИА «Новости».

«Выступаем за восстановление работы Региональной комиссии Берингова пролива с подключением представителей коренного населения», — сказал Антонов.

Он также указал, что необходимо возобновить совместные академические исследования между вузами Аляски и российского Дальнего Востока.

Кроме того, глава российского диппредставительства отметил, что участниками РАТОП являются арктические регионы двух стран, включая Чукотку и Аляску.

«Для них актуальной является проблема сохранения уникальной идентичности северных народов, сбережения хрупкой экосистемы Заполярья, энергетической стабильности, обеспечения судоходства во льдах», — добавил он.

Ранее член Палаты представителей США Лорен Боберт выразила опасение, что президент Соединенных Штатов Джо Байден вернет России штат Аляска.