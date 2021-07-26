В Госдуме ответили на призыв украинского политика «освободить» Донбасс

Член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина, комментируя призыв бывшего замминистра Украины Юрия Грымчака готовить армию к «освобождению» Донбасса, заявила, что такая попытка закончится крахом украинской государственности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть большая вероятность, что третья попытка завоевать Донбасс закончится крахом украинской государственности, никакого «Минска-3» после этого уже не будет», — сказала она.

По мнению Паниной, на Украине уже несколько раз пытались решить конфликт силовым путем, однако оба раза попытки закончились неудачно.

«Каждый раз после того, как попытки захватить Донбасс кончались позорным фиаско, киевский режим становился сговорчивым, подписывались минские соглашения», — добавила член комитета по международным делам Госдумы.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал призыв бывшего замминистра Украины Юрия Грымчака готовить армию к «освобождению» Донбасса.

26 июля бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что украинским властям необходимо рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России.