В Совбезе заявили, что Запад пытается испортить связи России и стран СНГ

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что Вашингтон оказывает давление на страны Содружества независимых государств с целью разорвать их связи с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нургалиев сказал, что США координируются с представителями Евросоюза и они «не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между народами, сфальсифицировать историю совместных побед».

«Чем страшен этот разрыв, мы видим на примере Грузии и Украины, где наблюдается нестабильная политическая и социальная обстановка, полный развал промышленности, падение уровня жизни населения, а на Украине еще и вооруженный конфликт», — подчеркнул Нургалиев.

Он добавил, что в новой Стратегии национальной безопасности России особое внимание уделяется «задачам по укреплению братских связей между русским, белорусским и украинским народами».

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов рассказал о новых задачах обороны страны, угрозах со стороны НАТО и ответе на них.