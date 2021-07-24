Глава крымского парламента Константинов решил работать бесплатно

Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что продолжит работу бесплатно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава республиканского парламента рассказал, что давно стремился к такому решению.

«Переход на безоплатный режим работы никак не скажется ни на моей деятельности, как руководителя парламента и республиканского депутата, ни на деятельности государственного совета Крыма», — подчеркнул он.

Константинов напомнил, что пришел в политику из бизнеса, поэтому уже состоялся финансово.

«Для того чтобы работать на благо Крыма и крымчан, «должностей-зарплат» не надо. Для этого надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения», — добавил он.

В свою очередь пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова подтвердила, что постановление о дальнейшей работе Константинова на безоплатной основе уже принято на сессии депутатами.