Рейтинг одобрения Байдена среди американцев достиг рекордного минимума

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США среди американцев в июле снизился до 50% по сравнению с 56% месяцем ранее, следует из данных опроса Gallup.

Согласно полученным результатам, 45% американцев не одобряют деятельность Байдена, 5% опрошенных не сформировали мнение по данному вопросу — то есть работу Байдена поддерживают лишь 50% респондентов.

«Это происходит в то время, когда прогресс США в борьбе с коронавирусом застопорился, уровень вакцинации замедляется, а уровень заболеваемости растет», — говорится в отчете.

Отмечается, что рейтинг Байдена падает и среди его сторонников по Демократической партии: сейчас его работу одобряют 90% однопартийцев, в январе его поддерживали 98%.

В то же время, институт общественного мнения отмечает, что средний показатель народного одобрения Байдена за второй квартал «выгодно отличается» от показателей президентов последних трех десятилетий — он значительно лучше, чем в среднем за второй квартал для Билла Клинтона (44,0%) и Дональда Трампа (38,8%), и немного ниже, чем в среднем для Джорджа Буша (55,8%).

Опрос проводился с 6 по 21 июля среди около 1 тыс. человек.

Ранее стало известно, что почти половина американцев не одобряет меры Байдена по борьбе с преступностью. Опрос также показал, что значительное большинство считает, что расовая дискриминация все еще существует в стране.